Март, 30 в 14:49

Китайский лидер Си Цзиньпин говорит, что готовится к войне.

Об этом пишет издание Foreign Affairs со ссылкой на заявление Цзиньпина на ежегодном заседании парламента Китая.

Правительство КНР уже объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета Китая до 1,55 трлн юаней (примерно 224,8 млрд долларов) на 2023 год, который за последнее десятилетие удвоился. Также правительство хочет сделать страну менее зависимой от импорта зерна.

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За последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о готовности Вооруженных сил. Также были построены новые бомбоубежища в городах возле Тайваньского пролива.

Пока слишком рано говорить о том, что означают эти события и что военный конфликт неизбежен. Но мировые политики не могут это игнорировать.

Если Си говорит, что он готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово, пишет Foreign Affairs.

В декабре 2022 года Пекин обнародовал новый закон, который позволит Народно-освободительной армии (НОАК) легче задействовать свои резервные силы в случае войны. Такие меры, как считают аналитики, свидетельствуют о том, что Си извлек уроки из военных неудач российского президента Владимира Путина.

В феврале высший совещательный орган Всекитайского собрания народных представителей внес изменения в некоторые положения уголовно-процессуального законодательства в отношении военных в военное время.

Пока невозможно предсказать, как это решение будет использовано, однако оно может стать оружием для преследования тех, кто выступает против поглощения Тайваня. Или же Пекин может использовать закон для того, чтобы заставить китайских граждан поддерживать его решения во время военного времени.

С декабря в Китае открыли множество центров по мобилизации национальной обороны. По сообщениям китайских государственных СМИ, города в провинции Фуцзянь, через пролив от Тайваня, начали строить или модернизировать укрытия и по меньшей мере одну больницу скорой помощи военного времени.

В марте Фуцзянь и несколько городов провинции начали запрещать доступ к правительственным веб-сайтам с иностранных IP-адресов, возможно, с целью помешать отслеживанию подготовки Китая к войне.

Ранее американский аналитический центр CSIS смоделировал вторжение КНР на Тайвань в 2026 году. По оценкам, это приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск.

В 2021 году Пекин заявил, что потратил на оборону 209 млрд долларов, но Стокгольмский международный институт исследования проблем мира назвал цифру в 293,4 млрд долларов.

Даже официальная цифра КНР превышает военные расходы всех тихоокеанских союзников США вместе взятых – Австралии, Японии, Филиппин, Южной Кореи и Таиланда.