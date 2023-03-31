Март, 31 в 10:30

В Белом доме призвали Россию вести себя достойно и профессионально во время ее председательства в Совбезе ООН в апреле

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что РФ будет использовать свое председательство для распространения дезинформации и оправдания своих военных преступлений в Украине. Именно поэтому России не место в Совбезе.

По ее словам, Россия будет продолжать использовать свое место в Совете, чтобы отвлечь внимание от попыток оправдать свои действия в Украине, от военных преступлений, которые совершают российские военные, от вопиющих нарушений Устава ООН.

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— Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторглась на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН. К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и не существует никакого возможного международно-правового способа изменить эту реальность. Это то, с чем мы сейчас живем, — решительно заявила Карин Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что Россия созывает на 6 апреля неофициальное заседание Совбеза ООН относительно якобы реальной ситуации с украинскими детьми, незаконно вывезенными в Россию.

Также сообщалось, что Совет безопасности ООН планирует провести заседание для обсуждения решения президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.