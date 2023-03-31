РФ продолжит свою пропаганду. В Белом доме заявили, что России не место в Совбезе ООН
В Белом доме призвали Россию вести себя достойно и профессионально во время ее председательства в Совбезе ООН в апреле
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что РФ будет использовать свое председательство для распространения дезинформации и оправдания своих военных преступлений в Украине. Именно поэтому России не место в Совбезе.
По ее словам, Россия будет продолжать использовать свое место в Совете, чтобы отвлечь внимание от попыток оправдать свои действия в Украине, от военных преступлений, которые совершают российские военные, от вопиющих нарушений Устава ООН.
— Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторглась на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН.
К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и не существует никакого возможного международно-правового способа изменить эту реальность. Это то, с чем мы сейчас живем, — решительно заявила Карин Жан-Пьер.
Ранее сообщалось, что Россия созывает на 6 апреля неофициальное заседание Совбеза ООН относительно якобы реальной ситуации с украинскими детьми, незаконно вывезенными в Россию.
Также сообщалось, что Совет безопасности ООН планирует провести заседание для обсуждения решения президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.