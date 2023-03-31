Отпустите его: Байден отреагировал на задержание в России журналиста WSJ

Март, 31 в 16:43

Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые прокомментировал задержание в России репортера газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как передает телеканал CNN Байден ограничился коротким призывом.

— Отпустите его, — сказал Байден, покидая Белый дом утром.

Это впервые, когда Байден публично прокомментировал этот вопрос, после того как в четверг российские власти обвинили Гершковича в шпионаже.

Сейчас смотрят

Отвечая на вопрос другого журналиста, будут ли США высылать российских дипломатов или журналистов в связи с задержанием Гершковича, Байден сказал, что пока не планируют этого делать.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента WSJ Эвана Гершковича. На связь с редакцией он перестал выходить 29 марта.

Редакция издания призвала администрацию Байдена принять против РФ жесткие меры в ответ на задержание в России их репортера.

Скриншот: CNN, 60 Minutes