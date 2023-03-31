Март, 31 в 15:00

Редакция американского издания The Wall Street Journal призвала администрацию президента США принять против РФ жесткие меры в ответ на задержание в России репортера WSJ Эвана Гершковича.

Об этом идет речь в редакционной колонке газеты.

Издание отмечает, что репортер WSJ был арестован в России по фальшивому обвинению в шпионаже, и он фактически находится “в заложниках” Кремля.

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В издании уточнили, что теперь российский диктатор Владимир Путин отвечает за здоровье и безопасность Гершковича. В то же время администрация Джо Байдена должна настаивать на его освобождении.

Газета призвала администрацию президента США выслать из Соединенных Штатов посла РФ и всех российских журналистов в ответ на задержание Гершковича.

– Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если думают, что им за это ничего не будет. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов была бы минимумом, на который можно рассчитывать, — подчеркивается в колонке.

Журналисты добавили, что администрация Байдена накануне осудила задержание Гершковича, однако ключевой обязанностью властей США является защита американских граждан. Ведь Кремль считает, что “может похитить американцев и идти дальше”.

– Самая первая обязанность правительства США – защищать своих граждан, и слишком многие правительства сегодня считают, что они могут безнаказанно арестовывать и задерживать американцев, — отмечают в издании.

Редакция напомнила, что представители российской ФСБ задержали Эвана Гершковича в Екатеринбурге в среду, 29 марта. Там он находился с редакционным заданием. По состоянию на вечер четверга, 30 марта, ни изданию, ни правительству США не разрешили связаться с журналистом.

Издание опровергает обвинения в шпионаже, которые РФ выдвинула в адрес репортера. WSJ обращает внимание на то, что российское правительство внимательно следит за иностранными журналистами в России, а Гершкович работал там не один год. И ФСБ могла бы его давно выслать из страны, “если бы действительно считала шпионом”.

– ФСБ является преемницей КГБ времен Холодной войны, где Путин научился своим жестоким методам… Время ареста выглядит как умышленная провокация, призванная поставить США в неудобное положение и запугать иностранную прессу, которая все еще работает в России, — говорится в колонке.

Редакция WSJ обращает внимание на то, что “наглый арест” Гершковича произошел через несколько дней после того, как журналист написал обличительный материал о падении экономики РФ.

– Кремль не хочет, чтобы эта правда была раскрыта, – убеждены в издании.

Кроме того, журналисты предполагают, что арест мог быть ответом на обвинения, выдвинутые на прошлой неделе Министерством юстиции США против гражданина РФ Сергея Черкасова. Это российский шпион, пытавшийся проникнуть в Международный уголовный суд в Гааге.

WSJ напоминает, что Кремль “часто берет заложников с целью обмена на россиян, совершивших преступления в США”.

Информация об аресте Эвана Гершковича получила огласку 30 марта. Это репортер московского бюро издания The Wall Street Journal, получивший аккредитацию на работу от МИД РФ.

ФСБ РФ утверждает, что репортер якобы собирал данные о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В то же время есть информация, что Гершкович прибыл в Екатеринбург, чтобы написать материал о вербовке россиян в частную военную компанию Вагнера.

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Фото: Evan Gershkovich/ Instagram