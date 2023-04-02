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Время запретить свободную продажу штурмового оружия: Байден анонсировал изменения в США

Юля Захарченко, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что администрация Белого дома намерена запретить продажу американским гражданам штурмового оружия.

По словам Байдена, он планирует вывести теневой оборот оружия и привлечь к ответственности тех, кто нелегально его продает.

— Я принял меры, чтобы обуздать нелегальный оборот оружия и привлечь к ответственности тех, кто им торгует. Я подписал первый большой закон о безопасности оружия за три десятилетия, который помешает оружию попасть в опасные руки, — отметил президент США.

Джо Байден убежден, что пришло время продолжить этот прогресс и запретить штурмовое оружие на территории Соединенных Штатов Америки.

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