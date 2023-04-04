Мы полностью владеем информацией: Наев о проверке боеготовности в Беларуси

Апрель, 03 в 21:18

Министерство обороны Беларуси объявило, что начало проверку боеготовности Вооруженных сил РБ. Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал ситуацию, которая касается северного направления.

— Наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, которая связана с проверкой боеготовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Мы владеем полностью информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки. Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию, — утверждает украинский командующий.

В заявлении Министерство обороны Беларуси отметило, что проверки будут определять способность воинских частей работать на якобы самых высоких уровнях боевой готовности.

— Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями во время их приведения в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по назначению в установленные сроки, — говорится в сообщении.

Российский диктатор Владимир Путин заявил в прошлом месяце, что планирует разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Беларуси — это вызвало значительную критику со стороны лидеров западных стран.