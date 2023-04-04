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Исторический центр Чернигова хотят внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина вместе с международными партнерами готовит для исторического центра Чернигова статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 404 суток полномасштабной войны.

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— Спасибо гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле за внимание к Украине, за сегодняшние встречи. Готовим для исторического центра Чернигова статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой же статус, который недавно получен для исторического центра нашей Одессы, — заявил глава государства.

По его словам, для него особой честью было посетить украинских военных в медицинском госпитале, которые лечатся после боевых ранений.

— Вручил Чернигову награду города-героя, города героев. Чернигов видел разных оккупантов, разное зло… Защититься от этого российского зла — едва ли не самое важное в нашей истории. Наградил наших воинов, которые отличились в защите государства. Все, что враг разрушил, мы восстановим, — утверждает президент.

По мнению президента Зеленского, Украина никогда не станет страной руин, несмотря на мечты и попытки Российской Федерации, в частности, Кремля.

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