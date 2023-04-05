Госсекретарь США рассказал, что нужно для вступления Украины в НАТО

Апрель, 05 в 19:33

Организация Североатлантического договора сохраняет свои двери открытыми для Украины, но для этого стране необходимо соответствовать стандартам.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Конечно, двери НАТО остаются открытыми, и в этом нет никаких изменений, но мы должны быть сосредоточены в течение следующих недель и месяцев, в частности, на подготовке Украины к контрнаступлению, чтобы попытаться вернуть больше территории, а также на работах, которые необходимо сделать, чтобы продолжить приведение Украины к стандартам НАТО, — заявил он.

Госсекретарь добавил, что сейчас страны-члены НАТО делают все возможное для того, чтобы помочь Украине защититься от России и вернуть территории, которые пока временно оккупированы.

Сейчас смотрят

По словам Блинкена, предметом обсуждений также остается укрепление потенциала Украины для сдерживания агрессии в долгосрочной перспективе.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для того, чтобы стать членом НАТО, Украина должна победить в развязанной Россией против нее полномасштабной войне. Он заверил, что позиция военного блока по заявке Украины не изменилась и заключается в том, что наше государство в конце концов станет членом НАТО.

Столтенберг также сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе.