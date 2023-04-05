Польша и Украина работают над новым договором о сотрудничестве — Дуда

Апрель, 05 в 16:34

Киев и Варшава работают над новым договором о сотрудничестве между странами.

Об этом заявил президент Польши во время совместной пресс-конференции в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Дуды, новый договор о двустороннем сотрудничестве между странами смогут подписать вскоре.

Сейчас смотрят

— Сейчас мы работаем над новым договором. Мы верим, что вскоре сможем заключить такой договор между нашими странами. Мы хотим иметь две страны, которые хорошо сотрудничают, которые относятся друг к другу с уважением, братской, соседской любовью, — сказал он.

Со своей стороны Зеленский заявил, что Киев заинтересован в том, чтобы Польша участвовала в восстановлении Украины.

— Мы приглашаем польские компании заходить в Украину уже сейчас. Для нас важно, чтобы Польша была одним из ведущих партнеров в восстановлении Украины, — сказал он.

Глава государства также поблагодарил Польшу за бескомпромиссную поддержку Украины на ее пути к Европейскому Союзу.

Как известно, 5 апреля Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился с польским президентом Анджеем Дудой. В канцелярии польского президента сообщили, что Дуда отметил Зеленского высшей наградой Польши — орденом Белого Орла.