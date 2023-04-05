В этом вопросе не будет компромисса: Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Апрель, 05 в 15:44

Украина на своем пути в НАТО будет такой же бескомпромиссной, как и в отражении российской агрессии.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Украина — страна теплая, дружная, но бескомпромиссная в войне. Мы не отдадим землю, свободу, наших детей, которые силой были депортированы в РФ, и нашу независимость. Мы бескомпромиссны в дружбе. Мы считаем Польшу нашим настоящим другом и партнером навеки, — заявил Зеленский.

По словам главы государства, президент Польши был таким же бескомпромиссным, когда поддержал Украину на ее пути в Европейский Союз.

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Зеленский сказал, что Украина получила кандидатство в ЕС благодаря многим партнерам, но прежде всего благодаря Польше. Он поблагодарил за бескомпромиссную поддержку.

— И также я хотел бы сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной. И я рад, что на этом пути с нами Польша, — отметил Зеленский.

Со своей стороны Дуда заявил, что Украина может получить дополнительные гарантии безопасности во время саммита НАТО в Вильнюсе летом этого года. Он также подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом ЕС и НАТО.