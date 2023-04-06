Апрель, 06 в 14:13

Лидер Китая Си Цзиньпин сделал первые заявления после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В частности, он призвал как можно быстрее возобновить мирные переговоры по Украине.

От имени Китая и Франции Си Цзиньпин обратился к международному сообществу с призывом избегать эскалации войны в Украине.

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Также Си заявил, что готов вместе с Парижем склонять мировое сообщество к “рациональности и сдержанности” в украинском вопросе.

Напомним, что сегодня глава КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Пекине.

Перед переговорами французский лидер написал в Twitter, что “Китай должен сыграть важную роль в установлении мира”.