Призвал избегать эскалации войны в Украине: Си сделал первые заявления после встречи с Макроном
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Лидер Китая Си Цзиньпин сделал первые заявления после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В частности, он призвал как можно быстрее возобновить мирные переговоры по Украине.
От имени Китая и Франции Си Цзиньпин обратился к международному сообществу с призывом избегать эскалации войны в Украине.
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Также Си заявил, что готов вместе с Парижем склонять мировое сообщество к “рациональности и сдержанности” в украинском вопросе.
Напомним, что сегодня глава КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Пекине.
Перед переговорами французский лидер написал в Twitter, что “Китай должен сыграть важную роль в установлении мира”.