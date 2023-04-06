Макрон призвал Си Цзиньпина “вернуть Россию к разуму” и посадить за стол переговоров

Апрель, 06 в 13:02

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние для восстановления мира в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

— Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию к разуму и посадите всех за стол переговоров, — сказал Макрон Си Цзиньпину во время встречи.

Сегодня, 6 апреля, глава Китая Си Цзиньпин принял в Пекине президента Франции Эммануэля Макрона. Перед встречей французский лидер написал в Twitter, что “Китай должен сыграть важную роль в развитии мира”.