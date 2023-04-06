Макрон призвал Си Цзиньпина “вернуть Россию к разуму” и посадить за стол переговоров
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние для восстановления мира в Украине.
Об этом сообщает Bloomberg.
— Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию к разуму и посадите всех за стол переговоров, — сказал Макрон Си Цзиньпину во время встречи.
Сегодня, 6 апреля, глава Китая Си Цзиньпин принял в Пекине президента Франции Эммануэля Макрона. Перед встречей французский лидер написал в Twitter, что “Китай должен сыграть важную роль в развитии мира”.
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