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Макрон призвал Си Цзиньпина “вернуть Россию к разуму” и посадить за стол переговоров

Бедрак Виктория, редактор ленты
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние для восстановления мира в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

— Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию к разуму и посадите всех за стол переговоров, — сказал Макрон Си Цзиньпину во время встречи.

Сегодня, 6 апреля, глава Китая Си Цзиньпин принял в Пекине президента Франции Эммануэля Макрона. Перед встречей французский лидер написал в Twitter, что “Китай должен сыграть важную роль в развитии мира”.

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Источник: Bloomberg
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