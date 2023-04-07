Освобождение Крыма изменит все: Бен Ходжес о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Апрель, 07 в 13:26

По мнению бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, главной целью украинского контрнаступления станет разрыв коридора между Россией и оккупированным ею Крымом.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

По его мнению, будущее контрнаступление Украины будет на очень узком участке фронта, чтобы иметь решающий эффект, пробить сухопутный коридор между Крымом и Россией.

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— Крым — решающая территория. Можно убить каждого российского солдата в радиусе 200 км вокруг Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если освободить Крым, это изменит все. Поэтому контрнаступление будет нацелено на освобождение Крыма. А остальной Донбасс, я думаю, будет позже, — предположил Ходжес.

Он отметил, что бои вокруг Бахмута имели очень высокую цену, но это было и необходимо.

По словам Ходжеса, Генштаб увидел, что может остановить российские войска в Бахмуте и истощить их, заставить их использовать много ресурсов без того, чтобы Украина должна была стягивать в Бахмут свои бронетанковые войска.

Комментируя контрнаступление, он добавил, что не считает россиян “глупыми”, но подчеркнул, что они будут пытаться действовать на опережение.

— Но я думаю, что украинцы выберут правильные момент и место, когда погода, состояние дорог — все условия будут благоприятными для того, чтобы можно было привлечь больше оружия большой дальности поражения. А это даст им возможность сделать Крым уязвимым. Делать прицел на командные пункты, склады боеприпасов — поразить большое количество войск можно с помощью прицельных ударов по таким отдельно взятым целям, — пояснил ситуацию он.

Ходжес отметил, что западные партнеры Украины, в частности США, Германия, Великобритания и Франция осознают, насколько важно это контрнаступление, и хотят, чтобы Украина победила.