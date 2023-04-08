Апрель, 08 в 13:08

Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявило в субботу утром, 8 апреля, о начале военных учений в водах вблизи Тайваня.

Об этом сообщает государственное информагентство Китая Global Times.

Ученя должны продлиться до 10 апреля.

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Эксперты заявили, что этот шаг является ответом на недавнюю встречу регионального лидера Тайваня Цай Ин-вэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в дополнение к санкциям.

Согласно планам, с субботы по понедельник Китай проведет патрулирование по боевой тревоге и учения Меч в Тайваньском проливе, а также в морских и воздушных районах к северу, югу и востоку от острова Тайвань, окружив его. Об этом сообщил старший полковник Ши Йи (Shi Yi), представитель командования Восточного театра военных действий НОАК.

— Это суровое предупреждение “сепаратистским” силам “независимости Тайваня” и их сговору с внешними силами, а также необходимый шаг для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, — сказал Ши.

Учения начались всего через день после того, как Цай вернулась на остров Тайвань в пятницу после встречи с Маккарти.