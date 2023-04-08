Twitter разморозил аккаунты Путина и МИД РФ, а ранее ослабил ограничения на пропагандистов

Апрель, 08 в 16:14

Социальная сеть Twitter сняла ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем, после того, как его приобрел миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Тесты с нескольких аккаунтов показали, что в результатах поиска, хронологии и инструментах рекомендаций Twitter появляются такие пользователи, как аккаунт диктатора Владимира Путина, МИД России и российское посольство в Великобритании. Ранее эти аккаунты имели ограничения, наложенные на них, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

Это произошло после того, как выяснилось, что Twitter больше не ограничивает охват российских государственных СМИ.

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В апреле прошлого года, через несколько недель после того, как российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину, Twitter заявил, что “не будет усиливать или рекомендовать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженном межгосударственном конфликте”.

Соцсеть заявила, что эта политика будет немедленно применена к российским правительственным аккаунтам. Это означало, что аккаунты не будут рекомендоваться в поисковой выдаче, домашней ленте и других частях сервиса.

Однако тесты, проведенные The Telegraph на прошлой неделе, показали, что российские правительственные аккаунты появляются в верхней части определенных результатов поиска и будут появляться в предложениях других аккаунтов для подписки.

Твиты российского правительства появлялись в алгоритмически управляемой ленте Для вас для вновь созданных аккаунтов, даже если они не подписывались на них.

Бывшие руководители Twitter подтвердили, что это означало отход от прошлогодних мер.

— Крайне маловероятно, что это изменение произошло бы случайно или без ведома и указания сотрудников компании, — сказали они.

Социальные сети рассматриваются как ключевая часть дезинформации Кремля. Аккаунт российского посольства в Британии был заблокирован за заявления о том, что украинские войска якобы стреляют в собственных граждан, и что солдаты “заслуживают смерти через повешение”.

Илон Маск приобрел Twitter в октябре прошлого года за $44 млрд и отменил многие меры по модерации социальной сети, заявив, что хочет способствовать свободе слова.

На прошлой неделе стало известно, что Twitter ослабил ограничения на аккаунты российских и китайских государственных СМИ, таких как RT.com и Global Times, введенные в 2020 году. Вэньхао Ма, репортер американской телерадиокомпании “Голос Америки”, обнаружил, что ему рекомендуют посты от СМИ, которые финансируются Пекином.

На прошлой неделе исследование исходного кода Twitter показало, что его алгоритм снижает рейтинг постов, связанных с войной в Украине.