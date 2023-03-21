SpaceX блокирует терминалы Starlink не только на оккупированной территории Украины – The Economist

Март, 21 в 19:35

Starlink использует геофиксацию для блокировки использования своих терминалов не только в зоне боевых действий и на оккупированной россиянами территории Украины, но и над водой.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинского военного разведчика.

Сообщается также, что работа терминалов Starlink блокируется при движении приемника со скоростью более 100 км/ч.

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— Вы положите его на лодку в море – и он просто перестанет работать, — говорит разведчик.

Поэтому украинские разработчики беспилотников теперь используют ряд других, более дорогих систем связи, причем часто – несколько систем на одном аппарате.

ВСУ особенно полагались на Starlink на начальной стадии полномасштабного вторжения. Кроме того, именно спутники обеспечивали связь во время атаки на Черноморский флот с помощью морских беспилотников, когда был подбит фрегат Адмирал Макаров.

Издание пишет, что это, очевидно, начало вызывать обеспокоенность у Илона Маска из-за эскалационного эффекта таких шагов. Поэтому, в конце концов, ограничил использование терминалов Starlink в военных целях. Из-за этого украинские военные потеряли доступ к спутниковому интернету в зоне боевых действий и на оккупированных территориях. Маск аргументировал это тем, что он не хочет начала Третьей мировой.