Скрывали активы Абрамовича и Усманова: Британия ввела новые санкции против РФ

Великобритания ввела санкции против сети компаний и физических лиц, которые имеют финансовые связи с российскими олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Великобритании. В сообщении говорится, что ограничения будут касаться тех, кто помогал Абрамовичу и Усманову избегать уже введенных санкций в ответ на войну РФ против Украины.

В британском МИД отмечают, что российские олигархи пытаются защитить финансовое состояние с помощью посредников, оффшорных трастов, подставных компаний и даже членов своих семей.

— Им негде спрятаться. Мы продолжим отрезать их от активов, которые, как они думали, были успешно скрыты. Вместе с нашими международными партнерами Британия продолжит борьбу с теми, кто поддерживает войну. Мы не остановимся, пока Путин не остановится, — заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

В частности, под санкции попали Деметрис Иоаннидес и Христодулос Василиадис, которых британский МИД называет двумя кипрскими профессиональными пособниками Абрамовича и Усманова.

Под санкции также попали компании, которые были частью финансовой сети Усманова. Среди них — USM, Curzon Square и Hanley Limited.

В то же время под ограничения попали несколько членов семей других российских олигархов, которых использовали в качестве доверенных лиц для сокрытия активов.

Активы российских олигархов Алишера Усманова и Романа Абрамовича были заморожены правительством Великобритании после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

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