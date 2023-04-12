Танки Abrams и БМП Bradley. США планируют дополнительные поставки вооружения в Украину – Моравецкий

США планируют осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, речь идет о танках Abrams и БМП Bradley.

Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

– Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев, – сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи США для Украины.

По мнению Моравецкого, поляки сделали то, что от них зависело в вопросе военной помощи Украине. Он выразил удовлетворение по поводу того, что Украина сейчас покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС.

– Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия, – подчеркнул Моравецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша будет лоббировать среди стран НАТО предоставление Украине современных самолетов.

Источник : Укринформ

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