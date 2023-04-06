Польща лобіюватиме серед країн НАТО надання Україні сучасних літаків – Дуда

Квітень, 06 в 14:15

Україна повинна мати авіацію, здатну протистояти РФ у повітрі, тому Польша продовжить передання МіГів-29 та лобіюватиме надання сучасних винищувачів, що відповідають стандартам НАТО.

Про це в інтерв’ю Польському радіо заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, коли вони отримають з Південної Кореї усі 48 замовлених FA-50, вони зможуть поступово передати Києву винищувачі МіГ-29.

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Водночас питання щодо передання Україні F-16 Дуда назвав складним.

– По-перше, у нас їх порівняно мало. Насамперед ми будемо лобіювати серед країн НАТО, щоб Україна могла зрівноважити російську силу у повітрі, щоб вона мала для цього необхідну базу, щоб ті країни, які можуть, надавали Україні свої літаки натівських стандартів, – підсумував президент Польщі.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з головою Української держави Володимиром Зеленським заявив, що Варшава вже передала Києву вісім літаків МіГ-29 і готує до передання ще шість винищувачів.