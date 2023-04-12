В Пентагоне сузили круг лиц, имеющих доступ к секретной информации – СМИ

В Пентагоне сузили круг лиц, имеющих доступ к секретной информации, после слива документов в сеть.

Об этом сообщает новостной отдел телерадиокомпании CBS News.

– Списки сотрудников, которые получают регулярные обновления, содержащие секретную информацию, с 7 апреля значительно сократились. До утечки доступ к информации подобного характера имели около тысячи человек, – говорится в сообщении.

В CBS News отмечают, что их журналисты просмотрели ряд “просочившихся” документов, и все они представляют собой цветные распечатки с текстом, графикой или картами. Они, предположительно, были составлены, развернуты, а затем сфотографированы и распространены в социальных сетях, включая 4Chan и Discord.

Как информирует телеканал, ссылаясь на чиновника, знакомого с ситуацией, не все принтеры в офисах государственных органов США имеют доступ к печати секретных документов.

В частности, устройства, с которых печать разрешена, перед началом проходят регистрацию и получают уникальный ID. С учетом этой информации расследованию легче будет идентифицировать источник утечки.

Напомним, в начале апреля The New York Times сообщило, что Пентагон расследует появление в некоторых соцсетях якобы засекреченных военных документов с планами США и НАТО по усилению украинской армии накануне контрнаступления.

В Офисе президента появление якобы секретных документов назвали “стандартной игрой” спецслужб РФ. По мнению Михаила Подоляка, появление этих документов в соцсетях было направлено на то, чтобы внести раскол и посеять недоверие между союзниками Украины.

8 апреля стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование якобы утечки американских секретных документов, которые в последнее время появились в сети.

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