Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Мировые новости
Нуждается в проверке
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Пентагоне сузили круг лиц, имеющих доступ к секретной информации – СМИ

Пентагон
Фото: Depositphotos

В Пентагоне сузили круг лиц, имеющих доступ к секретной информации, после слива документов в сеть.

Об этом сообщает новостной отдел телерадиокомпании CBS News.

– Списки сотрудников, которые получают регулярные обновления, содержащие секретную информацию, с 7 апреля значительно сократились. До утечки доступ к информации подобного характера имели около тысячи человек, – говорится в сообщении.

В CBS News отмечают, что их журналисты просмотрели ряд “просочившихся” документов, и все они представляют собой цветные распечатки с текстом, графикой или картами. Они, предположительно, были составлены, развернуты, а затем сфотографированы и распространены в социальных сетях, включая 4Chan и Discord.

Как информирует телеканал, ссылаясь на чиновника, знакомого с ситуацией, не все принтеры в офисах государственных органов США имеют доступ к печати секретных документов.

В частности, устройства, с которых печать разрешена, перед началом проходят регистрацию и получают уникальный ID. С учетом этой информации расследованию легче будет идентифицировать источник утечки.

Напомним, в начале апреля The New York Times сообщило, что Пентагон расследует появление в некоторых соцсетях якобы засекреченных военных документов с планами США и НАТО по усилению украинской армии накануне контрнаступления.

В Офисе президента появление якобы секретных документов назвали “стандартной игрой” спецслужб РФ. По мнению Михаила Подоляка, появление этих документов в соцсетях было направлено на то, чтобы внести раскол и посеять недоверие между союзниками Украины.

8 апреля стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование якобы утечки американских секретных документов, которые в последнее время появились в сети.

Читайте также
”Утечка” секретных данных Пентагона. Сербия согласилась предоставить Украине оружие — СМИ
В Пентагоне сузили круг лиц, имеющих доступ к секретной информации – СМИ

Документи, Пентагон, Разведка, Секретні документи ЦРУ, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Такими зверствами РФ запугивает своих: ГУР о казнях военнопленных украинцев
Російський солдат
Смерть Путина или Зеленского. США рассматривали четыре “диких” сценария развития войны в Украине – СМИ
В Пентагоне сузили круг лиц, имеющих доступ к секретной информации – СМИ
Танки Abrams и БМП Bradley. США планируют дополнительные поставки вооружения в Украину – Моравецкий
Моравецький
В Белом доме отрицают поставки Египтом летального оружия России
Білий дім США
ВСУ имеют много возможностей, чтобы контрнаступление было успешным — глава Пентагона
Ллойд Остін
Видео
Если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины — Маляр

Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

Яна Брензей, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
В Пентагоне сузили круг лиц, имеющих доступ к секретной информации – СМИ
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
В Пентагоне сузили круг лиц, имеющих доступ к секретной информации – СМИ
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь