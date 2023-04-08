Апрель, 08 в 13:28

Появление в сети якобы тайных документов западных союзников о войне в Украине и подготовке контрнаступления украинских войск является “стандартной игрой” спецслужб РФ.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

Он предположил, что появление этих документов в соцсетях направлено на то, чтобы внести раскол и посеять недоверие между союзниками Украины.

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– Цель “сливов” секретных данных очевидна: 1. Отвлечь внимание. 2. Посеять сомнения и взаимные подозрения. 3. Внести расколы, – отметил Подоляк.

Он намекнул, что обнародованные документы содержат информацию с открытых брифингов в сочетании с элементами перехватов и откровенными фейками.

– Это стандартная игра ru-спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя “слив”, — подчеркнул Подоляк.

Мета «зливів» секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи…

Це стандартна гра ru-спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соц/мережах, легалізуючи «злив». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 8, 2023

6 апреля издание The New York Times сообщило о появлении в сети якобы засекреченных военных документов, описывающих планы США и НАТО по вооружению для ВСУ перед контрнаступлением. Пентагон расследует, кто за этим мог стоять.

Согласно оценке военных аналитиков, документы были изменены: в них, в частности, завышены оценки погибших украинских военных и занижены оценки потерь РФ. Это может свидетельствовать о попытках дезинформации со стороны России.

7 апреля NYT сообщило, что в соцсетях обнаружена новая партия документов, якобы описывающих принципы нацбезопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

В украинской разведке сообщили, что речь может идти не об утечке, а о вымышленной информации, поскольку РФ стремится сорвать контрнаступление ВСУ, а также замедлить темпы помощи Украине со стороны западных союзников.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждалось предотвращение утечки информации о планах ВСУ.