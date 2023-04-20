Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ

Новые санкции Евросоюза против России будут ограничены расширением черных списков и мерами против обхода уже введенных ограничений.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

У чиновников, которые работают над будущими санкциями ЕС, дополнительные действия, вероятно, ограничатся расширением списка лиц, на которых распространяется замораживание активов и запрет на въезд (сейчас это почти 1500 человек и более 200 организаций), а также шагами по усилению действующих мер путем закрытия лазеек.

Как пишет издание, в четверг, 20 апреля, начинаются встречи между Еврокомиссией и официальными лицами стран-членов ЕС, на которых неформально обсудят предложения по санкциям для 11-го пакета санкций.

Журналисты отмечают, что большинство чиновников признают, что без санкций остались только те части российской экономики, которые слишком важны для одной или нескольких стран-членов ЕС, а значит, на любые меры, направленные против них, будет наложено вето.

– Мы закончили. Если мы введем больше санкций, то будет больше исключений, чем мер, – сказал один из европейских чиновников.

Некоторые страны ЕС повторят свои требования о запрете экспорта российского ядерного топлива и услуг, которые в последние дни набрали обороты благодаря поддержке Германии.

Financial Times отмечает, поскольку Франция, Венгрия и другие страны выступают против, ограничений против атомного сектора, скорее всего, придется удовлетвориться индивидуальными санкциями против руководителей подконтрольного Кремлю концерна Росатом, а также российских чиновников, причастных к захвату Запорожской атомной электростанции и похищению украинских детей.

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