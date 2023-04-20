Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Какими будут зарплаты военных в 2023 году
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Мировые новости
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ

санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Новые санкции Евросоюза против России будут ограничены расширением черных списков и мерами против обхода уже введенных ограничений.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

У чиновников, которые работают над будущими санкциями ЕС, дополнительные действия, вероятно, ограничатся расширением списка лиц, на которых распространяется замораживание активов и запрет на въезд (сейчас это почти 1500 человек и более 200 организаций), а также шагами по усилению действующих мер путем закрытия лазеек.

Как пишет издание, в четверг, 20 апреля, начинаются встречи между Еврокомиссией и официальными лицами стран-членов ЕС, на которых неформально обсудят предложения по санкциям для 11-го пакета санкций.

Журналисты отмечают, что большинство чиновников признают, что без санкций остались только те части российской экономики, которые слишком важны для одной или нескольких стран-членов ЕС, а значит, на любые меры, направленные против них, будет наложено вето.

– Мы закончили. Если мы введем больше санкций, то будет больше исключений, чем мер, – сказал один из европейских чиновников.

Некоторые страны ЕС повторят свои требования о запрете экспорта российского ядерного топлива и услуг, которые в последние дни набрали обороты благодаря поддержке Германии.

Financial Times отмечает, поскольку Франция, Венгрия и другие страны выступают против, ограничений против атомного сектора, скорее всего, придется удовлетвориться индивидуальными санкциями против руководителей подконтрольного Кремлю концерна Росатом, а также российских чиновников, причастных к захвату Запорожской атомной электростанции и похищению украинских детей.

Читайте также
Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев
Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ

ЕС, Война в Украине, Російська агресія, Россия, Санкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Членство Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе — Столтенберг
Єнс Столтенберг у Києві
Установлено 43 лагеря, где россияне удерживают и “перевоспитывают” украинских детей — омбудсмен
Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ
Парада не будет. Во временно оккупированном Севастополе отменили празднование 9 мая
Парад в Севастополі
Украинцы уже не смотрят на заграницу через розовые очки — Либанова
українці за кордоном
Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнера
Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Расширение черного списка и закрытие лазеек. Что будет включать 11-й пакет санкций ЕС против РФ
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь