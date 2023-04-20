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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ЕС готовит готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины — они будут действовать до июня

зерно
Фото: Pexels

Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС, граничащих с Украиной.

Как пишет Financial Times, ЕС подвергся давлению со стороны Польши и Венгрии после того, как они в одностороннем порядке приняли меры, чтобы успокоить местных фермеров.

По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию, граничащие с Украиной, а также в Болгарию, за исключением реэкспорта в другие страны-члены ЕС или другие части мира. Запрет будет действовать до июня.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что планируют принять “превентивные меры” в отношении украинской агропродукции, однако не привели конкретных шагов.

Кроме того, там добавили, что будут принимать такие меры только в том случае, если правительства отменят свои текущие меры, на что они еще не согласились. Для этого она воспользуется редко используемым полномочием, которое содержится в законе, либерализовавшем торговлю с Украиной, и ограничит новые защитные меры лишь несколькими странами-членами, а не всем блоком.

Польша, Венгрия, Болгария и Словакия являются одними из тех, кто объявил о запрете на ввоз продуктов питания из Украины в течение последних дней, несмотря на предупреждение Брюсселя о том, что их действия являются потенциально незаконными.

Эти страны получат €100 млн из фондов ЕС для компенсации пострадавшим фермерам. После встречи с пятью странами в среду вечером комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис и комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявили, что они надеются на “быстрое решение”.

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Источник: Financial Times
Європейський Союз, Зерно
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