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Валентина Летяк, редактор ленты

Поддержка будет сколько нужно: Остин Резникову перед заседанием в Рамштайне

Поддержка будет сколько нужно: Остин Резникову перед заседанием в Рамштайне
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым на военной базе Рамштайн, где 21 апреля состоится уже одиннадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины.

Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter и обнародовал соответствующее видео.

— Всегда приятно поговорить с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. За последний год члены Контактной группы по обороне Украины предоставили огромные возможности. Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется, — написал Остин.

Одиннадцатая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 21 апреля в очном режиме на авиабазе Рамштайн в Германии.

Cреди приоритетов Киева на Рамштайне-11 – системы ПВО и боеприпасы к ним, поставки бронетехники и снарядов для артиллерии, современные истребители, ракеты большей дальности.

Чего ожидать от новой встречи — в материале на Фактах ICTV.

Война в Украине, Ллойд Остин, Німеччина, Алексей Резников, Рамштайн, Російська агресія, США-Украина
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