Министр обороны США Ллойд Остин встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым на военной базе Рамштайн, где 21 апреля состоится уже одиннадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины.

Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter и обнародовал соответствующее видео.

— Всегда приятно поговорить с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. За последний год члены Контактной группы по обороне Украины предоставили огромные возможности. Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется, — написал Остин.

It’s always a pleasure to speak with my good friend & ???????? counterpart @oleksiireznikov. Over the past year, members of the Ukraine Defense Contact Group have provided tremendous capabilities to Ukraine. We will support them for as long as it takes. pic.twitter.com/SlEbwehOr3

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 21, 2023