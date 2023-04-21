Поехали первые грузовики: Польша открыла границу для транзита агропродукции из Украины
Ночью 21 апреля в законодательном вестнике появилось распоряжение министра развития и технологий Польши, которое разрешает транзит сельскохозяйственной продукции из Украины.
Первые грузовики с крупами, кукурузой и яйцами из Украины, которые пересекут пункт пропуска Дорогуск в Люблинском воеводстве, поедут в Германию и Нидерланды.
Перед выездом на каждый автомобиль, который перевозит украинскую агропродукцию, устанавливают GPS-датчик, благодаря которому будут отслеживать маршруты, чтобы содержимое не разгрузили на территории Польши.
18 апреля Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции, который должен заработать в ночь с 20 на 21 апреля.
В Минагрополитики сообщили, что к транзиту будут применены дополнительные меры контроля.
15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.
Источник: RMF FM