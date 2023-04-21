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Валентина Летяк, редактор ленты

Поехали первые грузовики: Польша открыла границу для транзита агропродукции из Украины

зерно
Фото: Unsplash

Ночью 21 апреля в законодательном вестнике появилось распоряжение министра развития и технологий Польши, которое разрешает транзит сельскохозяйственной продукции из Украины.

Первые грузовики с крупами, кукурузой и яйцами из Украины, которые пересекут пункт пропуска Дорогуск в Люблинском воеводстве, поедут в Германию и Нидерланды.

Перед выездом на каждый автомобиль, который перевозит украинскую агропродукцию, устанавливают GPS-датчик, благодаря которому будут отслеживать маршруты, чтобы содержимое не разгрузили на территории Польши.

18 апреля Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции, который должен заработать в ночь с 20 на 21 апреля.

В Минагрополитики сообщили, что к транзиту будут применены дополнительные меры контроля.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

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Источник: RMF FM

Агро, Зерно, Польша, Продукты, Транзит вантажів, Украина-Польша
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