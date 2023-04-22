Поврежден энергоблок: МАГАТЭ обнародовало отчет о ситуации на ЗАЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии, присутствующие на Запорожской АЭС, слышали обстрелы почти ежедневно в течение последней недели. Однажды им пришлось спрятаться на площадке из-за потенциальной опасности, связанной с боевыми действиями.

Об этом говорится в специальном отчете на официальном сайте Международного агентства по атомной энергии со ссылкой на слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

— Я видел явные признаки военных приготовлений, когда чуть более трех недель назад посетил ЗАЭС. С тех пор наши эксперты на месте часто сообщали о том, что слышали взрывы, иногда предполагая интенсивные обстрелы неподалеку от места происшествия. Я глубоко обеспокоен ситуацией на станции, — заявил он.

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали значительные повреждения окон в машинном зале четвертого блока в месте, которое не соответствует взрывам мин. Сейчас пытаются выяснить причину ущерба.

По словам Гросси, крупнейшая в Европе атомная электростанция, захваченная РФ, имеет серьезные риски с ядерной безопасностью. В частности, на АЭС не хватает специалистов для обслуживания станции, а сейчас нет систематического графика технического обслуживания и эксплуатационного контроля.

ЗАЭС до сих пор полагается на единственную линию электропередачи 750 кВ, которая все еще работает. Внешняя электроэнергия необходима для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности и защиты.

Источник: МАГАТЭ

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