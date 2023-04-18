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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Как повлияет на Украину запрет импорта зерна тремя странами ЕС: ответ Минагрополитики

Зерно, збір урожаю
Фото: УНИАН

Украина потеряет не более 10% аграрного экспорта из-за прекращения импорта украинского зерна Польшей, Словакией и Венгрией.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения РФ из-за блокирования морских портов много сельскохозяйственной продукции было перенаправлено через западные границы. То есть она физически ехала через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию.

В то же время большинство этой продукции перевозилось транзитом, поскольку эти страны не являются крупнейшими потребителями этой продукции и сами много ее производят.

— В абсолютном большинстве логистика этих стран была использована для транзита сельхозпродукции в другие страны, как в ЕС, так и в третьи страны через их порты. Абсолютная доля непосредственно этих стран в потреблении украинской агропродукции не является значительной, не составляет суммарно более 8-10%, — сказал Высоцкий.

Он отметил, что сейчас на дипломатическом фронте продолжаются активные переговоры и, соответственно, ведется интенсивная работа с привлечением в том числе представителей этих стран, Украины и Европейской комиссии.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

Вслед за ней правительство Венгрии тоже сообщило о временном запрете импорта из Украины зерновых и масличных культур. Ограничения продлятся до 30 июня 2023 года.

С 19 апреля временная остановка импорта зерна и некоторых пищевых продуктов из Украины будет действовать и в Словакии.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Экспорт, Зерно, мінагрополітики, Польша, Словакия, Венгрия
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Татьяна Наконечная
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