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Юля Захарченко, редактор ленты

Передают то, что понадобится в ближайшие недели: США пока не рассматривают поставки F-16 Украине

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки пока не рассматривают поставки Украине многофункциональных истребителей F-16. Сейчас основное внимание США сосредоточены на выделении помощи, которая будет необходима в ближайшие недели и месяцы.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в комментарии иностранным журналистам.

— Вы слышали, как президент Байден говорил, что это пока не рассматривается. Мы сейчас сосредоточены на возможностях, которые, по словам украинцев, им действительно нужны в течение ближайших недель и месяцев, — отметил он.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности утверждает, что власти США находятся в постоянном контакте с представителями Украины.

Кирби отметил, что вопрос потребностей Украины обсуждался на встрече в формате Рамштайн, где участники подняли тему усиления противовоздушной обороны и предоставления дополнительных боеприпасов.

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Винищувач F-16, Истребители для Украины, Джо Байден, Джон Кірбі
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