Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Мировые новости
Юля Захарченко, редактор ленты

Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН

Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров возглавил заседание Совета безопасности ООН 24 апреля, на котором получил шквал критики от международного общества.

В частности, Лавров снова возложил вину за российскую войну в Украине на США и обвинил ООН в том, что “запредельная предвзятость Запада” в Совбезе якобы подрывает принцип многосторонности. Иностранные журналисты отмечают, что уважения к главе МИД РФ Лаврову уже совсем не осталось.

Редактор отдела международных связей Sky News Доминик Вагорн отметил, что Лавров с поразительным цинизмом солгал о том, что Россия никогда не вторгнется в Украину. А в прошлом месяце он довел аудиторию в Дели до смеха, когда сказал, что якобы Украина начала войну против России.

— И все это без капли иронии и с невозмутимой подачей, которой гордился бы покойный Барри Хамфрис (австралийский комик. — Ред.). Своим вторжением Россия прогнала через устав ООН кавалерию и целый флот экипажей. Ее нападение на страну-соседа несовместимо почти с каждым указанным пунктом. Но для Лаврова дело не в этом. Он хотел использовать трибуну ООН, чтобы попытаться заручиться поддержкой или хотя бы молчаливым согласием наций, которые все еще помогают обойти санкции, — отметил журналист.

И нет ничего удивительного в том, что 141 член ООН осудил Россию во время последнего голосования и призвал вывести войска РФ из Украины.

— Тысячи украинцев были убиты, миллионы были перемещены, а миллиарды во всем мире столкнулись с резким ростом цен на товары и отсутствием продовольственной безопасности. Российское поколение потеряло свое будущее, и правительство РФ даже не может объяснить, почему. Претензии России на территорию Украины никогда не будут признаны. Я не вижу ничего эффективного или многостороннего во внешней политике России, — добавила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

В то же время представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала войну России незаконной, неспровоцированной и ненужной.

— Россия просто хочет перекроить международные границы силой, нарушая этот Устав ООН. Это противоречит всему, за что стоит институция, — сказала она.

Накануне председательства России на заседании Совета Безопасности ООН все 27 послов Европейского Союза сделали совместное заявление, в котором осудили действия Москвы в Украине.

— Россия пытается изобразить себя защитником устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд, куда ни глянь, все Россия презирает, — сказал представитель ЕС в ООН Улоф Скуг.

Послы повторили свое требование к России — немедленно и полностью вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах международно признанных границ.

Читайте также
Эстония стала десятой страной, подписавшей декларацию о поддержке Украины в НАТО
Зеленський і Каллас

Война в Украине, МИД России, Радбез ООН, Сергей Лавров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия может пойти в наступление на нескольких участках фронта – Кирби
Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН
Защита и обустройство границ: Зеленский рассказал об итогах 425-х суток войны и поблагодарил воинов
Володимир Зеленський
Шесть Shahed и два Lancet: ВСУ уничтожили 9 БпЛА на Востоке и Юге
Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН
Приняли к сведению: в Берлине отреагировали на требование Украины увеличить помощь
Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН
Ни один ССОшник, попавший в плен, не раскрыл своих: офицер о деоккупации Черниговщины
Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (24.04.2023)
Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН
Прилеты чуть ли не еженедельно: предприятия Укроборонпрома подверглись более чем 150 ударам РФ
Концерн Укроборонпром
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (24.04.2023)
Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 20:00 (24.04.2023)
Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь