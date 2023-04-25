Пока РФ разрушает, другие строят: мир раскритиковал Лаврова за лицемерие на заседании Совбеза ООН

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров возглавил заседание Совета безопасности ООН 24 апреля, на котором получил шквал критики от международного общества.

В частности, Лавров снова возложил вину за российскую войну в Украине на США и обвинил ООН в том, что “запредельная предвзятость Запада” в Совбезе якобы подрывает принцип многосторонности. Иностранные журналисты отмечают, что уважения к главе МИД РФ Лаврову уже совсем не осталось.

Редактор отдела международных связей Sky News Доминик Вагорн отметил, что Лавров с поразительным цинизмом солгал о том, что Россия никогда не вторгнется в Украину. А в прошлом месяце он довел аудиторию в Дели до смеха, когда сказал, что якобы Украина начала войну против России.

— И все это без капли иронии и с невозмутимой подачей, которой гордился бы покойный Барри Хамфрис (австралийский комик. — Ред.). Своим вторжением Россия прогнала через устав ООН кавалерию и целый флот экипажей. Ее нападение на страну-соседа несовместимо почти с каждым указанным пунктом. Но для Лаврова дело не в этом. Он хотел использовать трибуну ООН, чтобы попытаться заручиться поддержкой или хотя бы молчаливым согласием наций, которые все еще помогают обойти санкции, — отметил журналист.

И нет ничего удивительного в том, что 141 член ООН осудил Россию во время последнего голосования и призвал вывести войска РФ из Украины.

— Тысячи украинцев были убиты, миллионы были перемещены, а миллиарды во всем мире столкнулись с резким ростом цен на товары и отсутствием продовольственной безопасности. Российское поколение потеряло свое будущее, и правительство РФ даже не может объяснить, почему. Претензии России на территорию Украины никогда не будут признаны. Я не вижу ничего эффективного или многостороннего во внешней политике России, — добавила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

В то же время представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала войну России незаконной, неспровоцированной и ненужной.

— Россия просто хочет перекроить международные границы силой, нарушая этот Устав ООН. Это противоречит всему, за что стоит институция, — сказала она.

Накануне председательства России на заседании Совета Безопасности ООН все 27 послов Европейского Союза сделали совместное заявление, в котором осудили действия Москвы в Украине.

— Россия пытается изобразить себя защитником устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд, куда ни глянь, все Россия презирает, — сказал представитель ЕС в ООН Улоф Скуг.

Послы повторили свое требование к России — немедленно и полностью вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах международно признанных границ.

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