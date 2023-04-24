В Эстонии считают, что Европейский Союз сможет выполнить план по поставке 1 млн боеприпасов Украине в течение 2023 года.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна в комментарии журналистам перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

Тсахкна подчеркнул, что политика Эстонии будет оставаться неизменной: самое важное сейчас – поддерживать Украину вплоть до победы. Поэтому нужно предоставить боеприпасы.

– Я уверен, что Европейский Союз сможет поставить миллион боеприпасов в течение этого года, о чем мы договорились. Потому что Украина отчаянно нуждается в этом, — отметил Тсахкна.

Он добавил, что другой темой переговоров будет 11-й пакет санкций против России.

Как известно, в конце марта Евросоюз согласовал план поставки 155-мм боеприпасов для Украины на €2 млрд. Речь идет о предоставлении уже имеющихся снарядов в течение 12 месяцев, совместных закупках боеприпасов, а также наращивании производственных мощностей.

13 апреля Совет ЕС согласовал выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти средства пойдут на возмещение расходов стран Евросоюза за отправку нашей стране боеприпасов из своих запасов.

Проблемы возникли вокруг выделения второго миллиарда евро на финансирование совместных закупок Евросоюза. В частности, Франция настаивает, чтобы были привлечены только компании из ЕС (то есть, выступает против закупок боеприпасов за пределами Евросоюза).

24 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в отношении второго транша на совместную закупку боеприпасов для Украины существуют разногласия. В то же время, он выразил уверенность, что их удастся быстро преодолеть.

Источник : Евросоюз

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