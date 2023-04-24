Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Мировые новости
Юлия Соколова, редактор ленты

Украина отчаянно в них нуждается: в Эстонии оценили сроки поставки 1 млн боеприпасов

Маргус Тсахкна
Фото: Getty Images

В Эстонии считают, что Европейский Союз сможет выполнить план по поставке 1 млн боеприпасов Украине в течение 2023 года.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна в комментарии журналистам перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

Тсахкна подчеркнул, что политика Эстонии будет оставаться неизменной: самое важное сейчас – поддерживать Украину вплоть до победы. Поэтому нужно предоставить боеприпасы.

– Я уверен, что Европейский Союз сможет поставить миллион боеприпасов в течение этого года, о чем мы договорились. Потому что Украина отчаянно нуждается в этом, — отметил Тсахкна.

Он добавил, что другой темой переговоров будет 11-й пакет санкций против России.

Как известно, в конце марта Евросоюз согласовал план поставки 155-мм боеприпасов для Украины на €2 млрд. Речь идет о предоставлении уже имеющихся снарядов в течение 12 месяцев, совместных закупках боеприпасов, а также наращивании производственных мощностей.

13 апреля Совет ЕС согласовал выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти средства пойдут на возмещение расходов стран Евросоюза за отправку нашей стране боеприпасов из своих запасов.

Проблемы возникли вокруг выделения второго миллиарда евро на финансирование совместных закупок Евросоюза. В частности, Франция настаивает, чтобы были привлечены только компании из ЕС (то есть, выступает против закупок боеприпасов за пределами Евросоюза).

24 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в отношении второго транша на совместную закупку боеприпасов для Украины существуют разногласия. В то же время, он выразил уверенность, что их удастся быстро преодолеть.

Читайте также
Кулеба призвал Борреля ускорить обсуждение второго транша на закупку боеприпасов
Дмитро Кулеба

Источник: Евросоюз
Європейський Союз, Война в Украине, Естонія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Предоставление Украине F-16 станет инвестицией десятилетия в безопасность континента — Кулеба
Дмитро Кулеба
Взрывы в Севастополе и Херсоне и оборона Бахмута: 425-й день войны
Украина отчаянно в них нуждается: в Эстонии оценили сроки поставки 1 млн боеприпасов
Украина приближается к обмену пленными в формате “всех на всех” – Буданов
Украина отчаянно в них нуждается: в Эстонии оценили сроки поставки 1 млн боеприпасов
СБУ сообщила о подозрении 23-летнему вагнеровцу, которого взяли в плен под Бахмутом
Украина отчаянно в них нуждается: в Эстонии оценили сроки поставки 1 млн боеприпасов
Для чего в ЧВК Вагнера заявили о намерении больше не брать пленных: ответ Минюста
проросійські окупанти
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Украина отчаянно в них нуждается: в Эстонии оценили сроки поставки 1 млн боеприпасов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Украина отчаянно в них нуждается: в Эстонии оценили сроки поставки 1 млн боеприпасов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Украина отчаянно в них нуждается: в Эстонии оценили сроки поставки 1 млн боеприпасов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Украина отчаянно в них нуждается: в Эстонии оценили сроки поставки 1 млн боеприпасов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь