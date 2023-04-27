Столтенберг после разговора Си и Зеленского напомнил, что Китай до сих пор не осудил вторжение РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал факт разговора между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в среду, 26 апреля.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Люксембурге.

В то же время генсек напомнил, что Пекин до сих пор не осудил вторжение России.

— Я рад, что состоялся звонок президента Зеленского президенту Си. Я думаю, что важно также, чтобы Китай лучше понял украинские перспективы. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирному плану президента Зеленского, который включает полное уважение к территориальной целостности Украины.

Си и Зеленский разговаривали по телефону в среду, это был их первая известная беседа с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский сказал, что имел “длинный и содержательный телефонный разговор” с китайским лидером, который длился час. По его словам, во время разговора особое внимание было уделено путям возможного сотрудничества для установления справедливого и устойчивого мира для Украины.

Глава государства в разговоре подчеркнул, что не может быть мира за счет территориальных компромиссов.

Министерство иностранных дел Китая процитировало Си, который сказал Зеленскому, что “взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений”. Си также повторил позицию Пекина, что “основной позицией” Китая относительно войны в Украине является “содействие миру и переговорам”.

Источник : CNN

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