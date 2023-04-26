Не может быть мира за счет территориальных компромиссов – Зеленский о разговоре с Си

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что во время часового общения с лидером Китая Си Цзиньпином они обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений.

По словам главы государства, особое внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины. Зеленский подчеркнул, что никто не желает мира больше, чем украинский народ.

— Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года, — отметил президент.

Также во время разговора стороны обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства. До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один.

Зеленский выразил надежду, что их разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях.

Спикер главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона Единые новости сказал, что телефонный разговор между Зеленским и Си свидетельствует о возобновлении диалога на высшем уровне.

— Важным является сам факт этого разговора. Это возобновление диалога на самом высоком уровне. Это само по себе очень важно. Это совпало и с конкретными шагами — назначением посла Украины в Китае, — сказал он.

По его словам, это дает надежду, что украинско-китайские отношения получат новый толчок. Он добавил, что Киев настроен на прямой диалог с Пекином.

Представитель президента проинформировал, что во время беседы Си представил китайский мирный план, а Зеленский рассказал о своей формуле мира. Никифоров отметил, что в отношениях КНР и Украины есть точки пересечения. Это касается в частности неиспользования и нераспространения ядерного оружия.

Телефонный разговор в среду стал первым разговором Си с Зеленским после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

В телефонном разговоре с Зеленским Си сказал, что спецпредставитель поедет в Украину и другие страны, чтобы помочь провести “углубленную коммуникацию” со всеми сторонами для политического урегулирования украинского “кризиса”.

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