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Юля Захарченко, редактор ленты

Это не проблема, а преимущество: МИД об ожиданиях Украины на пути ко вступлению в НАТО

Это не проблема, а преимущество: МИД об ожиданиях Украины на пути ко вступлению в НАТО
Фото: Pexels

Украина — это не проблема, а преимущество для НАТО. Государство рассчитывает получить на саммите в Вильнюсе обязательство от союзников, которое определит путь ко вступлению в НАТО. Время для такого шага давно назрело.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя публикацию от Немецкого агентства прессы (DPA), в которой говорится, что США и Германия якобы пока не хотят конкретных решений по членству Украины в НАТО. По его словам, псевдоаргументы в материале — это набор ошибочных суждений, которые давно потеряли свою актуальность.

— Впереди нас ожидают важные битвы, но Украина уже достигла впечатляющих успехов в обороне от российской агрессии. В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты — неделю. Украина не только выдержала удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий, — обратил внимание Николенко.

Представитель МИД отметил, что Украина уже ранее слышала псевдоаргументы о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут спровоцировать Россию на новую агрессию. Однако он отметил, что внеблоковость Украины не помогла удержать РФ от нападения.

В то же время дипломатические усилия Украины, Франции и Германии в рамках Минского процесса также не помогли предотвратить полномасштабное российское вторжение, потому что цель Москвы — это полное уничтожение государства. Зато продвижение на пути ко вступлению Украины в НАТО заставит РФ успокоить агрессию, считает спикер МИД.

— Текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет приобретение членства в НАТО. Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Альянса, — утверждает Николенко.

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Война в Украине, МЗС України, Російська агресія, Украина-НАТО
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