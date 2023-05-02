До конца 2023 года Украина сможет имплементировать около 30-35% стандартов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— У нас на сегодня уже около 18% стандартов НАТО внедрено. Столько же примерно в процентном выражении планируем освоить до конца года. Это означает, что мы легко выходим на 30-35% в течение этого года, — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам Резникова, ни одна страна-член Североатлантического союза не ввела 100% стандартов, а их насчитывается более 1 200.

— В среднем максимальное количество стандартов НАТО — 30-40%. Есть страны, у которых 2%. Есть страны, у которых 8%. Это означает, что не стоит задача 100% закрыть все стандарты. Это и невозможно. Например, страна не имеет флота, соответственно, флотские стандарты ей не нужны. Страна, возможно, маленькая, не имеет авиации. Соответственно, у нее нет авиационных стандартов, — пояснил министр.

Резников отметил, что в целом для вступления в НАТО важны три вещи: наличие гражданско-демократического контроля, наличие прозрачности, публичности и отчетности процедур, а также совместное планирование военных операций.

— По первому пункту — гражданско-демократический контроль. Наш закон уже говорит, что министр обороны гражданский. И постепенно наращиваются темпы, в частности, увеличивается количество гражданских заместителей. Второй пункт, прозрачность, система LOGFAS уже работает. Плюс, я создал агентство по военным закупкам. То же самое будет по тыловому обеспечению. А третье — совместное военное планирование. Это уже происходит с нашими генералами с точки зрения обсуждения планирования операции, потому что мы уже пользуемся натовским оружием, — сказал министр обороны.

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