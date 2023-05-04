Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Мировые новости
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине – премьер-министр

прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо
Фото: Depositphotos

Бельгия готовит новый пакет военной помощи для Украины, поскольку война России продолжается.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

– Как мы знаем, в этих пакетах военной помощи часто возникают практические препятствия. Но я могу сказать вам, что ни в одном из бельгийских сердец и умов нет и сомнения в том, что мы должны продолжать поддерживать Украину, – сказал Де Кроо на пресс-конференции в Гааге вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Де Кроо также отметил, что Бельгия изучает возможность, как арестованные российские активы могут быть полностью использованы для поддержки военных усилий Украины, а также для помощи в восстановлении разрушенной войной страны.

Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что, хотя “нет никаких табу”, когда речь идет о военной поддержке Украины, вопрос о том, предоставит ли НАТО Киеву истребители F-16, остается нерешенным.

– Мы еще не дошли до этого, – сказал Рютте.

Напомним, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал в Нидерланды, чтобы выступить с речью в Международном уголовном суде в Гааге.

Читайте также
Позиция Украины в этом вопросе четкая: Зеленский рассказал, каким видит трибунал по РФ
Володимир Зеленський

Источник: CNN
Бельгия, Война в Украине, Російська агресія, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Tабу на передачу Украине самолетов F-16 нет — премьер Нидерландов
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине – премьер-министр
Правительственный квартал Киева уже был под прицелом: Вениславский о новых угрозах РФ
Федір Веніславський
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Готов ли Си Цзиньпин стать посредником в завершении войны и на пользу ли это Украине
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине – премьер-министр
Макрон планирует снова провести телефонные переговоры с Путиным — МИД Франции
Еммануель Макрон
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине – премьер-министр
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине – премьер-министр
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине – премьер-министр
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь