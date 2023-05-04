Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине – премьер-министр

Бельгия готовит новый пакет военной помощи для Украины, поскольку война России продолжается.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

– Как мы знаем, в этих пакетах военной помощи часто возникают практические препятствия. Но я могу сказать вам, что ни в одном из бельгийских сердец и умов нет и сомнения в том, что мы должны продолжать поддерживать Украину, – сказал Де Кроо на пресс-конференции в Гааге вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Де Кроо также отметил, что Бельгия изучает возможность, как арестованные российские активы могут быть полностью использованы для поддержки военных усилий Украины, а также для помощи в восстановлении разрушенной войной страны.

Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что, хотя “нет никаких табу”, когда речь идет о военной поддержке Украины, вопрос о том, предоставит ли НАТО Киеву истребители F-16, остается нерешенным.

– Мы еще не дошли до этого, – сказал Рютте.

Напомним, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал в Нидерланды, чтобы выступить с речью в Международном уголовном суде в Гааге.

Источник : CNN

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