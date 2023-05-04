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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Папа Римский принял в Ватикане представителя РПЦ после слов о “миротворческой миссии”

Папа Римский принял в Ватикане представителя РПЦ после слов о “миротворческой миссии”

Папа Франциск в среду, 3 мая, имел разговор с высшим членом Русской православной церкви (РПЦ).

Как пишет Euractiv, это произошло через несколько дней после того, как понтифик сделал загадочный комментарий об участии Ватикана в “миротворческой миссии”, направленной на то, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

Речь идет о митрополите Антонии, который по сути является вторым лицом в РПЦ.

Этот представитель РПЦ получил почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра, а затем был первым, кто поприветствовал Папу в конце аудиенции.

Сообщается, что с Антонием он общался дольше, чем с другими.

Папа сообщил, что говорил об Украине с премьером Венгрии Виктором Орбаном и с главным представителем РПЦ в Будапеште Иларионом, а также с предшественником Антония на посту главы внешних связей РПЦ.

Под давлением журналистов государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что план “миротворческой миссии” есть, но только понтифик лично будет решать, когда его обнародовать.

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Источник: Euractiv

Фото: Unsplash, Vatican News

Ватикан, Папа Римський, Релігія, РПЦ
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