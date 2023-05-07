РФ не может обеспечить Энергодар пожарными из-за сопротивления, в ООН обеспокоены ситуацией на ЗАЭС

Российские солдаты не имеют возможности привлечь пожарных для работы во временно захваченном Энергодаре из-за местного сопротивления. К ликвидации пожаров в городе привлекают представителей Росгвардии.

По данным Центра национального сопротивления, ранее украинские пожарные отказались работать с оккупантами, выполнять их указания и переходить на российские договоры. Из-за этого в Энергодаре прокремлевские наемники не могут набрать штат пожарных.

В то же время ядерная служба ООН выразила значительную обеспокоенностью угрозой ядерной безопасности на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре.

Крупнейшая в Европе атомная электростанция оказалась под оккупацией с начала российского вторжения.

По данным Национального агентства по энергетике, вблизи объекта начались регулярные обстрелы, которые привели к отключениям электроэнергии, повреждению здания хранилища радиоактивных отходов и сообщениям о взрывах мин на территории АЭС.

Впоследствии российские солдаты установили свои защитные позиции, которые обустроили мешками с песком на вершине зданий реактора, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Источник: Центр национального сопротивления, Sky News

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