РФ не может обеспечить Энергодар пожарными из-за сопротивления, в ООН обеспокоены ситуацией на ЗАЭС
Российские солдаты не имеют возможности привлечь пожарных для работы во временно захваченном Энергодаре из-за местного сопротивления. К ликвидации пожаров в городе привлекают представителей Росгвардии.
По данным Центра национального сопротивления, ранее украинские пожарные отказались работать с оккупантами, выполнять их указания и переходить на российские договоры. Из-за этого в Энергодаре прокремлевские наемники не могут набрать штат пожарных.
В то же время ядерная служба ООН выразила значительную обеспокоенностью угрозой ядерной безопасности на Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре.
Крупнейшая в Европе атомная электростанция оказалась под оккупацией с начала российского вторжения.
По данным Национального агентства по энергетике, вблизи объекта начались регулярные обстрелы, которые привели к отключениям электроэнергии, повреждению здания хранилища радиоактивных отходов и сообщениям о взрывах мин на территории АЭС.
Впоследствии российские солдаты установили свои защитные позиции, которые обустроили мешками с песком на вершине зданий реактора, сообщает Министерство обороны Великобритании.
Источник: Центр национального сопротивления, Sky News
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев