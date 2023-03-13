Март, 13 в 13:19

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления руководства правительства и парламента Грузии относительно Украины и заявило, что грузинская власть не там ищет врага.

Об этом в своем комментарии отметил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента сделали ряд недружественных заявлений в отношении Украины. И эти заявления почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды.

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Представители грузинской власти обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании страны в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны.

Олег Николенко отметил, что грузинская власть ищет врага не там, где надо.

— Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью. Не там ищет врага грузинская власть. Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость, — сказал представитель МИД.

В МИД подчеркнули, что Украина была и будет оставаться другом грузинского народа.

Грузию всколыхнул ряд протестов против законопроекта об “иностранных агентах”, который, как отмечают активисты, сближает Тбилиси с Москвой.

9 марта из парламента отозвали этот законопроект.

10 марта официально отозвали законопроект об “иноагентах”.