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Факты / Україна / Политика

Не там ищут врага: в МИД ответили на упреки руководства Грузии в сторону Украины

Марта Бондаренко, редактор ленты
Не там ищут врага: в МИД ответили на упреки руководства Грузии в сторону Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления руководства правительства и парламента Грузии относительно Украины и заявило, что грузинская власть не там ищет врага.

Об этом в своем комментарии отметил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента сделали ряд недружественных заявлений в отношении Украины. И эти заявления почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды.

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Представители грузинской власти обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании страны в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны.

Олег Николенко отметил, что грузинская власть ищет врага не там, где надо.

— Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью. Не там ищет врага грузинская власть.

Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость, — сказал представитель МИД.

В МИД подчеркнули, что Украина была и будет оставаться другом грузинского народа.

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