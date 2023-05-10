Путин мог отравить Лукашенко: эксперт объяснил мотивы Кремля
Белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить российские спецслужбы.
Так считает военный эксперт Александр Мусиенко.
Он отметил, что Кремль уже неоднократно прибегал к такому способу устранения неугодных лиц, а частые встречи Лукашенко и Путина давали возможности для отравления белорусского диктатора.
— Мотив первый — нежелание Лукашенко отдавать приказ белорусским войскам о вторжении в Украину с целью оттягивания украинских сил и резервов на север к белорусской границе и предотвращения, противодействия контрнаступлению, — сообщил эксперт.
Второй мотив — Лукашенко пытался затеять самостоятельную игру с Китаем и во время визита в Пекин мог вести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином “через голову” России.
— Цель — получение определенных гарантий от Китая ради противовеса России, банально для сохранения власти и отсрочки поглощения Беларуси Россией, — предположил Мусиенко.
Эксперт не исключает, что у Лукашенко могут быть и просто проблемы со здоровьем.
Однако ослабленный диктатор — это шанс для белорусской оппозиции консолидировать усилия и взять власть в свои руки ради сохранения суверенности Беларуси.
Напомним, что 9 мая Лукашенко посетил парад ко Дню победы в Москве.
Белорусский диктатор появился на публике с забинтованной правой рукой и в целом имел болезненный, ослабленный вид.
Большую часть времени Лукашенко передвигался на электромобиле, а на обед с Путиным, в кругу других гостей, не остался.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников