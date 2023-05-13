Немецкий депутат призвал разрешить Украине наносить удары по территории РФ
Заместитель главы фракции оппозиционного блока христианских партий ХДС/ХСС в Бундестаге, немецкий депутат Иоганн Вадефуль призвал разрешить Украине применять немецкое оружие для ударов по военным целям в России.
По его мнению, страна, которая подверглась нападению, не должна ограничиваться обороной только на собственной территории.
— Украина должна иметь возможность нарушать логистику и поставки с другой стороны границы, чтобы иметь возможность остановить агрессивную войну. Германия должна эффективно помогать Украине вместо того, чтобы связывать ей руки, — считает он.
Немецкий депутат сказал, что Украина должна помнить о пропорциональности, но он отметил, что Киев уже ее придерживается.
— В отличие от России, Украина ограничивает себя во время ударов по промышленным объектам, топливным складам, транспортной и военной инфраструктуре. Она не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома, — отметил Вадефуль.