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Он уже имел такую возможность: Зеленский ответил на заявление Трампа о “прекращении войны за 24 часа”

Он уже имел такую возможность: Зеленский ответил на заявление Трампа о “прекращении войны за 24 часа”
Фото: Getty Images, Офис президента

Бывший президент США Дональд Трамп уже имел возможность прекратить войну России против Украины в течение 24 часов, ведь за время его правления Крым и часть Донбасса уже были оккупированы.

Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с итальянскими журналистами, комментируя недавнее заявление Трампа.

— Хочу напомнить, что Трамп в любом случае был президентом. У меня была встреча, я тогда также уже был президентом. Не было полномасштабного вторжения, но была война, агрессия России, оккупированные Крым, часть Донбасса… Он не решил этот вопрос, — обратил внимание Зеленский.

Президент Украины отметил, что не уверен в том, что прекращение войны было приоритетом для Трампа. И вопрос не в Трампе, однако никто не прекратил агрессию РФ, заявил Зеленский.

По мнению Зеленского, после оккупации Крыма и части Донбасса российский диктатор Владимир Путин убедился, что можно пойти дальше.

Трамп, который собирается баллотироваться на новый срок, отказался ответить на вопрос, кто должен победить в войне, начатой Россией против Украины, и является ли Путин военным преступником. Однако он заявил, что, если снова станет президентом, то якобы сможет урегулировать войну за один день.

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Война в Украине, Война на Донбассе, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Крым
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