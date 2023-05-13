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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Выборы в Турции: В случае проигрыша Эрдоган пообещал передать власть мирным путем

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявления своего главного соперника на президентских выборах, которые состоятся завтра, 14 мая, Кемаля Кылычдароглу о том, что его правительство, в случае проигрыша, может не захотеть передать власть мирным путем.

В интервью Bloomberg Эрдоган заявил, что правящая партия и ее союзники “будут считать любой результат голосования законным” и сделают “все, чего требует демократия”.

Напомним, кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что действующий президент и его союзники демонстрируют нежелание признать результаты выборов в случае победы оппозиции.

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вибори президента, Реджеп Эрдоган, Туреччина
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