Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Мировые новости
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт

Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт
Фото: Getty Images

Воины Вооруженных сил Украины имели бы возможность полностью закрыть небо над границей с Российской Федерацией лишь четырьмя зенитными ракетными комплексами средней дальности NASAMS.

Об этом заявил военный эксперт Bild Юлиан Рьопке со ссылкой на составленную карту, на которой изображен примерный радиус действия четырех NASAMS, если эти ЗРК разместить вдоль государственной границы Украины с РФ.

Согласно ориентировочной карте, тогда можно закрыть всю российско-украинскую границу от Беларуси до Луганской области, то есть до той территории, которая сейчас контролируется российскими войсками и местах, где ведутся боевые действия.

Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт

Фото: Bild

— Моя небольшая карта иллюстрирует, что Украина могла бы закрыть и защитить четырьмя системами NASAMS, — написал аналитик.

Военный эксперт утверждает, что это создало бы вдоль границы 120-километровую бесполетную зону для российских Военно-воздушных сил.

Читайте также
Если бы Украина имела ATACMS, Черноморского флота РФ уже бы не было — Ходжес
ATACMS

Война в Украине, небо, Повітряні сили України, Ракета
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Краматорске, Константиновке и Херсоне прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги
Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт
Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении и обстрелы Херсонской области: 446-й день войны
Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт
Вымогал $5 тыс. за оформление группы инвалидности: в Одессе разоблачили командира военного госпиталя
Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт
Если бы Украина имела ATACMS, Черноморского флота РФ уже бы не было — Ходжес
ATACMS
В российском Шебекино под Белгородом прогремели взрывы: вспыхнул пожар
Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.05.2023)
Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)
Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)
Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)
Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь