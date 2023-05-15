Украина могла бы закрыть небо над границей с РФ четырьмя комплексами NASAMS — эксперт

Воины Вооруженных сил Украины имели бы возможность полностью закрыть небо над границей с Российской Федерацией лишь четырьмя зенитными ракетными комплексами средней дальности NASAMS.

Об этом заявил военный эксперт Bild Юлиан Рьопке со ссылкой на составленную карту, на которой изображен примерный радиус действия четырех NASAMS, если эти ЗРК разместить вдоль государственной границы Украины с РФ.

Согласно ориентировочной карте, тогда можно закрыть всю российско-украинскую границу от Беларуси до Луганской области, то есть до той территории, которая сейчас контролируется российскими войсками и местах, где ведутся боевые действия.

— Моя небольшая карта иллюстрирует, что Украина могла бы закрыть и защитить четырьмя системами NASAMS, — написал аналитик.

Военный эксперт утверждает, что это создало бы вдоль границы 120-километровую бесполетную зону для российских Военно-воздушных сил.

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