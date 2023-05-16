Привлекали нардепа Шевченко: Буданов раскрыл подробности коммуникации ГУР с Беларусью

Главное управление разведки Министерства обороны Украины пыталось привлекать народных депутатов, чтобы построить коммуникацию с Беларусью и предотвратить вступление РБ в полномасштабную войну, начатую Российской Федерацией.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

— Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации, все возможности, которые у нас были. Даже задействовали, скажем так, народного депутата одного — это тоже правда. Ради того, чтобы не допустить втягивания именно Беларуси, как страны, в эту войну — это первая цель. И вторая, когда произошло вытеснение и бегство российской армии, – не допустить повторных заходов с территории Беларуси в Украину или попыток нанесения ударов. Как показало время, по состоянию на сейчас, этого удалось достичь.

Руководитель ГУР пояснил, что речь идет о народном депутате Евгении Шевченко, который ездил к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

— Все понимают — это Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе никогда это сильно не скрывали. И он является эффективным в этом процессе. Шевченко достаточно давно помогает нам, давайте так это назовем. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему.

Источник: Разные люди

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