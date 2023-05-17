Сенат Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Сенат Франции принял историческое решение, признав Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех сенаторов, которые инициировали и поддержали резолюцию.
По его мнению, это очередной важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечения памяти миллионов украинцев, которых пытали голодом.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Сената Франции. По его мнению, это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв.
Глава МИД Украины подчеркнул, что подобные преступления никогда не должны повториться и никогда не должны быть забыты.
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