В Минобороны Британии подтвердили, что Украина начала применять Storm Shadow
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт применения украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow, которые недавно передал Лондон.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арилем Граммом.
– Все, что я могу сказать, – это то, что, насколько я понимаю, она (ракета Storm Shadow, – Ред.) уже использовалась после того, как мы объявили об ее отправлении в Украину. Но я не буду вдаваться в подробности, – подчеркнул Уоллес.
Он добавил, что системы вооружения, предоставленные Украине западными союзниками, “были мощными и имели значение”.
Речь идет, в частности, о реактивных артиллерийских системах HIMARS и реактивных системах залпового огня M270, которые коренным образом изменили ситуацию на фронте для украинской армии.
– Россияне были вынуждены передислоцировать многие командно-штабные пункты за пределы досягаемости этого оружия. Именно поэтому важно иметь средства попадания по этим центрам. Это помогает Украине в ключевые моменты, – заявил министр.