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Юлия Соколова, редактор ленты

В Минобороны Британии подтвердили, что Украина начала применять Storm Shadow

Ракета Storm Shadow
Фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт применения украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow, которые недавно передал Лондон.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арилем Граммом.

– Все, что я могу сказать, – это то, что, насколько я понимаю, она (ракета Storm Shadow, – Ред.) уже использовалась после того, как мы объявили об ее отправлении в Украину. Но я не буду вдаваться в подробности, – подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что системы вооружения, предоставленные Украине западными союзниками, “были мощными и имели значение”.

Речь идет, в частности, о реактивных артиллерийских системах HIMARS и реактивных системах залпового огня M270, которые коренным образом изменили ситуацию на фронте для украинской армии.

– Россияне были вынуждены передислоцировать многие командно-штабные пункты за пределы досягаемости этого оружия. Именно поэтому важно иметь средства попадания по этим центрам. Это помогает Украине в ключевые моменты, – заявил министр.

Источник: Sky News, The Guardian
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