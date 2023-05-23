Война закончится членством Украины в Евросоюзе — Шольц

Полномасштабная война России закончится тем, что Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в комментарии иностранным журналистам.

— Горький раздел в истории нашего континента закончится вступлением свободной Украины в Европейский Союз в качестве полноправного члена, — сказал Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Российская Федерация не сможет выиграть полномасштабную войну против Украины.

Он подчеркнул, что Социал-демократическая партия Германии, которая сейчас входит в правящую коалицию, поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

Источник: Die Welt

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