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Война закончится членством Украины в Евросоюзе — Шольц

Война закончится членством Украины в Евросоюзе — Шольц
Фото: Pexels

Полномасштабная война России закончится тем, что Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в комментарии иностранным журналистам.

— Горький раздел в истории нашего континента закончится вступлением свободной Украины в Европейский Союз в качестве полноправного члена, — сказал Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Российская Федерация не сможет выиграть полномасштабную войну против Украины.

Он подчеркнул, что Социал-демократическая партия Германии, которая сейчас входит в правящую коалицию, поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

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Источник: Die Welt

Європейський Союз, Война в Украине, Німеччина, Олаф Шольц
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