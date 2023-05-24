Нидерланды выделят €260 млн на совместную закупку боеприпасов для Украины

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о выделении €260 млн на совместную закупку боеприпасов для Украины. Речь идет о боеприпасах калибра 155 мм.

Об этом она заявила в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны стран ЕС, сообщило Минобороны Нидерландов.

По ее словам, на прошлой неделе Нидерланды также отправили в Германию 10 своих солдат для обучения украинских военных. Еще одно обучение запланировано на конец года.

20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов за год на €2 млрд.

На первом этапе передадут снаряды, которые есть на складах, на втором — из совместных закупок, а на третьем предполагается удовлетворение оборонных потребностей самой Европы.

Источник: defensie.nl

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