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Путин и Пригожин возглавляют список людей, которых Украина хочет ликвидировать – ГУР

Путин и Пригожин возглавляют список людей, которых Украина хочет ликвидировать – ГУР
Фото: Факты ICTV

Украина имеет условный список людей, которых хочет ликвидировать. Среди них — российский диктатор Владимир Путин, главарь частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие персоны, ответственные за полномасштабное вторжение.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в комментарии иностранным журналистам.

— Он (Путин. Ред.) замечает, что мы все больше к нему приближаемся. Может, он тоже боится быть убитым своими. Многие люди в России все еще поддерживают “спецоперацию”, но благодаря соцсетям и проверке телефонов мы знаем сейчас так много россиян погибло, что это пугает людей. Путин (возглавляет список людей, которых Украина хочет ликвидировать. — Ред.), потому что он координирует и решает, что происходит. Но в конце концов каждому придется ответить за свои действия. Начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу спланировали атаку и теперь не могут вернуться назад, — сказал представитель ГУР.

Скибицкий вспомнил о главе Чечни Рамзане Кадырове, который во время первых месяцев вторжения, так сказать, был везде, а теперь затих после того, как понял, что стратегически путинский режим уже проиграл.

В этом списке есть командующий Сергей Суровикин, ответственный за вторжение РФ в Украину, и другие российские командиры. Скибицкий ответил, хочет ли ГУР ликвидировать гражданских россиян, среди которых могут быть олигархи или пропагандисты.

— Это наши враги. Если важная фигура производит и финансирует оружие, то ее ликвидация спасла бы жизнь многим мирным жителям. Согласно международным конвенциям, это является законной целью, — подчеркнул представитель ГУР.

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Путин и Пригожин возглавляют список людей, которых Украина хочет ликвидировать – ГУР

Источник: Welt

Война в Украине, Владимир Путин, Міноборони України, Рамзан Кадиров, Разведка, Сергій Шойгу
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