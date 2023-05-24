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РФ нужен информационный повод: Данилов объяснил, зачем распространяют фейки о “ранении” Залужного

РФ нужен информационный повод: Данилов объяснил, зачем распространяют фейки о “ранении” Залужного
Фото: Факты ICTV

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал дезинформацию российских пропагандистов якобы о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В эфире национального телемарафона он заявил, что сегодня Залужный докладывал на Ставке верховного главнокомандующего об общей ситуации и отдельно — о Бахмутском направлении.

— Первый вопрос — докладывал генерал Залужный относительно общей ситуации, и которая происходит на Бахмуте. О Бахмуте, то, что говорят россияне, что они его полностью взяли, не соответствует действительности, — заверил секретарь СНБО.

Данилов предположил, зачем российские пропагандисты распространяют фейки о ранении Залужного. По его мнению, РФ пытается создать информационный повод, чтобы отвлечь внимание от событий в Белгородской области.

— Они хотят прибить информационное пространство относительно тех позорных явлений, которые происходили на территории Российской Федерации, где находились граждане России. Конечно, им нужен сейчас какой-то информационный повод. И они сейчас решили таким образом перебивать информационную волну, рассказывая о том, что не соответствует действительности от слова совсем. Все в порядке. Ничего, то, что они себе там придумали, нет. Более того, он даже не участвовал ни в каких процессах. Жив, здоров, все хорошо, — уверяет Данилов.

Недавно российские пропагандисты начали распространять фейк со ссылкой на анонимные источники, что Залужный якобы получил травму головы и множественные осколочные ранения.

Это уже не первая попытка РФ распространить дезинформацию о главнокомандующем ВСУ. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждала, что РФ придумала фейк об исчезновении Залужного для деморализации украинских воинов в Бахмуте Донецкой области.

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РФ нужен информационный повод: Данилов объяснил, зачем распространяют фейки о “ранении” Залужного

Бахмут, Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Алексей Данилов, СНБО, Фейк, Фейкові новини
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